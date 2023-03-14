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В окупованому Сімферополі сталася масштабна пожежа на складі (фото, відео)

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Сімферополь, Вівторок 14 березня 2023 08:57
В окупованому Сімферополі сталася масштабна пожежа на складі (фото, відео) Фото: в окупованому Сімферополі сталася масштабна пожежа на складі (t.me/mchs_official)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Криму сьогодні рано вранці сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив склад у Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що пожежа сталася о 04:43 та становила площу в 1 000 квадратних метрів. Тож для гасіння було залучено близько 30 осіб російських рятувальників та 7 одиниць техніки.

Тим часом окупаційна влада заявляє, що пожежу нібито локалізували і "загрози сусіднім складам та магазинам немає". Також окупанти повідомили, що внаслідок пожежі "немає жертв і ніхто не постраждав".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Сімферопольському районі пролунали вибухи.

Також раніше в окупованому Севастополі сталась велика пожежа, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще щонайменше двох було госпіталізовано.

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