В Керчи вспыхнул пожар на территории бывшего железорудного комбината

Во временно оккупированной Керчи на западе Крыма сегодня, 15 марта, сообщают о сильном пожаре. Огонь вспыхнул на территории бывшего железорудного комбината.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сейчас бывший Камыш-Бурунский железорудный комбинат не работает. Однако в сети предполагают, что его могли использовать как склад.

"В районе бывшего завода ЖРК в Керчи сильный пожар", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера утром в оккупированном Симферополе произошел пожар на складе.

Также ранее в Севастополе произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое были госпитализированы.

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