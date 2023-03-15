В Керчи вспыхнул пожар на территории бывшего железорудного комбината
Во временно оккупированной Керчи на западе Крыма сегодня, 15 марта, сообщают о сильном пожаре. Огонь вспыхнул на территории бывшего железорудного комбината.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В районе бывшего завода ЖРК в Керчи сильный пожар", - говорится в сообщении.
Сейчас бывший Камыш-Бурунский железорудный комбинат не работает. Однако в сети предполагают, что его могли использовать как склад.
Фото: в Керчи возник пожар на территории бывшего ЖРК (скриншот google.com/maps)
Напомним, вчера утром в оккупированном Симферополе произошел пожар на складе.
Также ранее в Севастополе произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое были госпитализированы.
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