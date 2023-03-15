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В Керчи вспыхнул пожар на территории бывшего железорудного комбината

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Керчь, Среда 15 марта 2023 12:48
В Керчи вспыхнул пожар на территории бывшего железорудного комбината Фото: в Керчи вспыхнул пожар на территории комбината (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированной Керчи на западе Крыма сегодня, 15 марта, сообщают о сильном пожаре. Огонь вспыхнул на территории бывшего железорудного комбината.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В районе бывшего завода ЖРК в Керчи сильный пожар", - говорится в сообщении.

Сейчас бывший Камыш-Бурунский железорудный комбинат не работает. Однако в сети предполагают, что его могли использовать как склад.

В Керчи вспыхнул пожар на территории бывшего железорудного комбината

Фото: в Керчи возник пожар на территории бывшего ЖРК (скриншот google.com/maps)

Напомним, вчера утром в оккупированном Симферополе произошел пожар на складе.

Также ранее в Севастополе произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое были госпитализированы.

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