В Керченском проливе на судне April умер украинец

В Керченском проливе, вероятно, произошло массовое отравление на грузовом судне April под панамским флагом. Один из членов экипажа является гражданином Украины, он умер.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
Всего отравились шестеро членов экипажа судна, которым владеет компания из Турции. О гибели украинца заявил глава Азово-Донского профсоюза моряков РФ Леонид Глушак.
"Умер гражданин Украины. Также в состав экипажа входят граждане Грузии и Турции", - сказал он.
В районе Керченского пролива сейчас шторм, поэтому эвакуация экипажа с помощью спасательного судна "Меркурий" оказалась невозможной. Спасатели планируют отбуксировать судно April в порт "Кавказ".
В российском Роспотребнадзоре сказали, что сейчас рассматривают разные версии инцидента, а версия отравления пока под вопросом.
Напомним, на выходных в Украину вернулись шестеро украинских моряков, которые были освобождены из плена нигерийских пиратов. Их захватили в плен на судне Stevia в декабре 2020 года.