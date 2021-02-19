У Керченській протоці на судні April помер українець

У Керченській протоці, ймовірно, сталося масове отруєння на вантажному судні April під панамським прапором. Один із членів екіпажу є громадянином України, він помер.
Всього отруїлися шестеро членів екіпажу судна, яким володіє компанія з Туреччини. Про загибель українця заявив голова Азово-Донського профсоюзу моряків РФ Леонід Глушак.
"Помер громадянин України. Також у склад екіпажу входять громадяни Грузії та Туреччини", - сказав він.
В районі Керченської протоки зараз шторм, тому евакуація екіпажу за допомогою рятувального судна "Меркурій" виявилася неможливою. Рятувальники планують відбуксирувати судно April до порту "Кавказ".
У російському Росспоживнагляді сказали, що зараз розглядають різні версії інциденту, а версія отруєння поки під питанням.
Нагадаємо, на вихідних до України повернулися шестеро українських моряків, які були звільнені з полону нігерійських піратів. Їх захопили в полон на судні Stevia в грудні 2020 року.