Освобожденный из пиратского плена экипаж судна Stevia вернулся в Украину

В Украину вернулись шестеро украинских моряков, которые были освобождены из плена нигерийских пиратов. Их захватили на судне Stevia в декабре 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента .

Сообщается, что в страну вернулись моряки Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.

Моряки рассказали, что их удерживали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно", - сказал один из моряков.

Президент Владимир Зеленский предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней.