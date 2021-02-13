Освобожденный из пиратского плена экипаж судна Stevia вернулся в Украину
В Украину вернулись шестеро украинских моряков, которые были освобождены из плена нигерийских пиратов. Их захватили на судне Stevia в декабре 2020 года.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Сообщается, что в страну вернулись моряки Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.
Моряки рассказали, что их удерживали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.
"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно", - сказал один из моряков.
Президент Владимир Зеленский предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней.
Напомним, освободить украинский экипаж судна Stevia удалось в конце января. О захвате корабля стало известно 19 декабря. Судно, которое принадлежит албанской компании, было захвачено в Гвинейском заливе.
До этого в декабре в Украину вернулись двое граждан, которых с 2017 года удерживали в Ираке. Они были похищены в августе 2017 года в иракском городе Сулеймания.