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В Керченській протоці близько 170 суден очікують на прохід, - Цигикал

Новини » Політика    04.12.2018 - 09:53
В Керченській протоці близько 170 суден очікують на прохід, - Цигикал
Фото: Петро Цигикал (УНІАН)

Росія спочатку пропускає кораблі, які йдуть в їхні порти

В Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голову Держприкордонслужби Петра Цигикала в інтерв’ю телеканалу UATV.

Він зазначив, що судна очікують на прохід як в один так і в інший бік. 

"Йде тиха економічна блокада. Практично режим вони не змінили, тільки ускладнили. Відповідно така кількість суден в маленькій протоці впливає і на безпеку судноплавства", - наголосив Цигикал.

За його словами, Росія пропускає в першу чергу пропускає власні та іноземні судна, які йдуть в їхні порти, а вже потім - кораблі, які прямують в українські порти. У такий спосіб росіяни навмисно змушують українські та іноземні торгові судна тривалий проміжок часу очікувати на прохід.

Голова ДПСУ також повідомив, що за добу 2 грудня росіяни пропустили лише 7 суден в обох напрямках з та до портів України. За даними українських прикордонників, ще декілька днів тому кількість суден в Керченській протоці становила більше 400.

Нагадаємо, у Чорному та Азовському морях сталися аварії морських суден через блокування Російською Федерацією Керченської протоки. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними онлайн-карти Мarinetraffic, пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал відновлено зранку 3 грудня. 

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