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У Керченській протоці під час шторму зіткнулися три російські судна: відео

Ілюстративне фото: під час шторму в Керченській протоці зіткнулися три російські судна (рос ЗМІ)
Автор: Владислав Прийменко

У Керченській протоці, під час шторму 26 листопада, зіткнулися три російські судна.

Про це повідомляє РБК-Україна на Telegram-канал SHOT.

"Близько 21:00 гігантські хвилі збили в одну купу суду "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" та "Кавказ-5" у Керченській протоці", - повідомили на каналі.

Судно "Матрос Шевченка" вирушило з порту "Кавказ" і вийшло у відкрите море. Однак через сильний вітер було важко керувати судном, і зіткнулося з іншим судном "Матрос Позинич", яке не встигло піти з його шляху.

"Разом їх понесло на теплохід "Кавказ-5", який теж тільки-но знявся з якоря і намагався вийти в море, але йому не вистачило швидкості, і два "матроси" жорстко влетіли в нього", - написали на каналі.

Зіткнення судів призвело до того, що вони застрягли один навпроти одного на 20 хвилин. Завдяки незначним пошкодженням кораблів, вдалося уникнути розливу палива та забруднення акваторії.

"Серед людей постраждалих немає", - додали на каналі.

Шторм у Чорному морі 26 листопада

Морський шторм накрив тимчасово окупований Крим. Водою змило окопи росіян на узбережжі. Також зафіксовано руйнування пляжу у Балаклаві. Росіяни заявили про відсутність світла та води у деяких містах.

Шторм охарактеризували як "найсильніший за останні 100 років". Самопроголошена влада повідомила про першу жертву.

РБК-Україна показував фото та відео наслідки стихії в Криму.

Також ми писали, що шторм охопив регіони півдня Росії. У Краснодарському краї повідомляли про руйнування та затоплення.

 

 

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Краснодарский край