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В Керченском проливе во время шторма столкнулись три российских судна: видео

Иллюстративное фото: во время шторма в Керченском проливе столкнулись три российских судна (рос СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

В Керченском проливе, во время шторма 26 ноября, столкнулись три российских судна.

Об этом сообщает РБК-Украина на Telegram-канал SHOT.

"Около 21:00 гигантские волны сбили в одну кучу суда "Матрос Шевченко", "Матрос Позынич" и "Кавказ-5" в Керченском проливе", - сообщили на канале.

Судно "Матрос Шевченко" отчалило с порта "Кавказ" и вышло в открытое море. Однако из-за сильного ветра было тяжело управлять судном, и столкнулось с другим судном "Матрос Позынич", которое не успело уйти с его пути.

"Вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5", который тоже только-только снялся с якоря и пытался выйти в море, но ему не хватило скорости, и два "матроса" жёстко влетели в него", - написали на канале.

Столкновение судов привело к тому, что они застряли друг напротив друга на 20 минут. Благодаря незначительным повреждениям кораблей, удалось избежать разлива топлива и загрязнения акватории.

"Среди людей пострадавших нет", - добавили на канале.

Шторм в Черном море 26 ноября

Морской шторм накрыл временно оккупированный Крым. Водой смыло окопы россиян на побережье. Также зафиксированы разрушение пляжа в Балаклаве. Россияне заявили об отсутствии света и воды в некоторых городах.

Шторм охарактеризовали как "самый сильный за последние 100 лет". Самопровозглашенная власть сообщила об первой жертве.

РБК-Украина показывал фото и видео последствия стихии в Крыму.

Также мы писали, что шторм охватил регионы юга России. В Краснодарском крае сообщали об разрушениях и затоплениях.

 

 

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