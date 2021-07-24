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Кент об экстрадиции Фирташа в США: ждем решения суда в Австрии

Автор: РБК-Украина

В деле об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа США ждут окончательного решения суда в Австрии. Вашингтон полностью доверяет австрийской судебной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" временно поверенного в делах США Джорджа Кента.

"Мы начали этот процесс, к сожалению, более чем семь лет назад. И по сей день мы ждем. Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию. Ждем окончательного решения судебной системы Австрии", - отметил Кент.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, но защита настояла на повторном рассмотрении дела в связи с некими "дополнительными доказательствами", с тех пор прошло уже два года.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом".

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Дмитрий ФирташСоединенные Штаты АмерикиАвстрияэкстрадиция