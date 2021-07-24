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Кент про екстрадицію Фірташа до США: чекаємо на рішення суду в Австрії

Автор: РБК-Україна

У справі про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа США чекають на остаточне рішення суду в Австрії. Вашингтон повністю довіряє австрійській судовій системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" тимчасово повіреного у справах США Джорджа Кента.

"Ми почали цей процес, на жаль, більш ніж сім років тому. І до цього дня ми чекаємо. Кожна людина в Австрії має право на апеляцію. Чекаємо на остаточне рішення судової системи Австрії", - зазначив Кент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США, але захист наполіг на повторному розгляді справи у зв'язку з якимись "додатковими доказами", відтоді минуло вже два роки.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом".

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Дмитро ФірташСполучені Штати АмерикиАвстріяэкстрадиция