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Кеннеді-молодший знявся з виборів президента США на користь Трампа

Фото: Роберт Кеннеді-молодший (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що призупиняє свою кампанію і буде підтримувати Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Кеннеді заявив, що більше не вірить, що у нього є реалістичний шлях до перемоги, тому звернувся до влади 10 головних штатів, що вагаються, з проханням вилучити його ім'я з бюлетенів.

"Приблизно в 10 штатах, де відбудуться вибори, я збираюся зняти своє ім'я, і я вже розпочав цей процес. І закликаю виборців не голосувати за мене", - сказав він.

Кеннеді також додав, що залишить своє імʼя у виборчих бюлетенях деяких штатів, що не вплинуть на результат виборів у листопаді.

Що передувало

Нагадаємо, днями стало відомо, що незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший може відмовитися від участі у виборах та підтримати республіканця Дональда Трампа.

Незалежна президентська кампанія Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого стикається з важким фінансовим становищем. Наразі він є третім кандидатом на пост президента США та має найвищий рейтинг на даній позиції, ніж будь-який його попередник з 1992 року.

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Дональд ТрампВибори в СШАКеннеди