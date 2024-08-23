Кеннеди-младший снялся с выборов президента США в пользу Трампа

Кеннеди заявил, что больше не верит, что у него есть реалистичный путь к победе, поэтому обратился к властям 10 главных колеблющихся штатов с просьбой изъять его имя из бюллетеней.

"Приблизительно в 10 штатах, где состоятся выборы, я собираюсь снять свое имя, и я уже начал этот процесс. И призываю избирателей не голосовать за меня", - сказал он.

Кеннеди также добавил, что оставит свое имя в избирательных бюллетенях некоторых штатов, которые не повлияют на результат выборов в ноябре.