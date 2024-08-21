Кеннеді-молодший може вийти з президентських перегонів для підтримки Трампа

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший може відмовитися від участі у виборах та підтримати республіканця Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UPI .

Зазначається, що незалежна президентська кампанія Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого стикається з важким фінансовим становищем. Наразі він є третім кандидатом на пост президента США та має найвищий рейтинг на даній позиції, ніж будь-який його попередник з 1992 року.

Як зауважила помічниця кандидата Ніколь Шанхан, зараз розглядається декілька варіантів дій, один з яких - створити нову політичну партію. Водночас у такому випадку у Кеннеді-молодшого допускають ймовірність перемоги Гарріс через втрату голосів.

"Або ми підемо просто зараз і об'єднаємо зусилля з Дональдом Трампом і пояснимо нашим виборцям, чому ми приймаємо це рішення. Це нелегке рішення", - зазначила Шанхан.

Як зазначає видання, коментарі Шанахан з'явилися за кілька днів до того, як віце-президентка Камала Гарріс мала прийняти висунення від Демократичної партії на посаду президента.