Кеннеді-молодший приєднався до мітингу Трампа, раніше висловивши йому підтримку, - AP

У п'ятницю, 23 серпня, незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший призупинив свою кампанію на користь Дональда Трампа. Потім через кілька годин він приєднався до мітингу колишнього президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Кеннеді заявив, що згідно з його внутрішніми опитуваннями, його участь у гонці нашкодить Трампу і допоможе кандидату від Демократичної партії Камалі Гарріс.

При цьому AP пише, що недавні публічні опитування не дають чітких вказівок на те, що він значно впливає на підтримку будь-якого з кандидатів від основних партій.

Як повідомляється, на своєму заході у Фініксі, Кеннеді назвав свободу слова, війну в Україні і "війну проти наших дітей" серед причин, через які він спробує прибрати своє ім'я з бюлетенів у штатах, що вагаються.

"Це основні причини, які переконали мене залишити Демократичну партію та балотуватися як незалежний кандидат, а тепер висловити свою підтримку президенту Трампу", - сказав він.

При цьому Кеннеді дав ясно зрозуміти, що офіційно не припиняє своєї участі, і сказав, що його прихильники можуть продовжувати підтримувати його у більшості штатів, де вони навряд чи вплинуть на результат.

Зазначається, що він зробив кроки, щоб зняти свою кандидатуру принаймні у двох штатах наприкінці цього тижня. Мова йде про Арізона та Пенсільванію, але посадовці виборчих комісій у Мічигані, Неваді та Вісконсіні заявили, що Кеннеді буде запізно прибирати своє ім'я з бюлетеня, навіть якщо він захоче це зробити.

Незалежний кандидат також сказав, що його дії послідували за розмовами з Трампом за останні кілька тижнів. Кеннеді назвав їхній альянс "партією єдності". Крім того, як пише AP, Кеннеді припустив, що Трамп запропонує йому роботу, якщо він повернеться до Білого дому.

У свою чергу напарниця Кеннеді з передвиборчих перегонів Ніколь Шанахан цього тижня висловила ідею про те, що Кеннеді може приєднатися до адміністрації Трампа як секретар Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб.