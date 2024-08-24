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Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа, ранее выразив ему поддержку, - AP

Суббота 24 августа 2024 06:45
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Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа, ранее выразив ему поддержку, - AP
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 23 августа, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший приостановил свою кампанию в пользу Дональда Трампа. Через несколько часов он присоединился к митингу бывшего президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Кеннеди заявил, что согласно его внутренним опросам, его участие в гонке навредит Трампу и поможет кандидату от Демократической партии Камале Харрис.

При этом AP пишет, что недавние публичные опросы не дают четких указаний на то, что он оказывает значительное влияние на поддержку какого-либо из кандидатов от основных партий.

Как сообщается, на своем мероприятии в Финиксе, Кеннеди назвал свободу слова, войну в Украине и "войну против наших детей" среди причин, по которым он попытается убрать свое имя из бюллетеней в колеблющихся штатах.

"Это основные причины, которые убедили меня покинуть Демократическую партию и баллотироваться как независимый кандидат, а теперь выразить свою поддержку президенту Трампу", - сказал он.

При этом Кеннеди дал ясно понять, что официально не прекращает свое участие, и сказал, что его сторонники могут продолжать поддерживать его в большинстве штатов, где они вряд ли повлияют на результат.

Отмечается, что он предпринял шаги, чтобы снять свою кандидатуру по крайней мере в двух штатах в конце этой недели. Речь идет об Аризоне и Пенсильвании, но должностные лица избирательных комиссий в Мичигане, Неваде и Висконсине заявили, что Кеннеди будет слишком поздно убирать свое имя из бюллетеня, даже если он захочет это сделать.

Независимый кандидат также сказал, что его действия последовали за разговорами с Трампом за последние несколько недель. Кеннеди назвал их альянс "партией единства". Кроме того, как пишет AP, Кеннеди предположил, что Трамп предложит ему работу, если он вернется в Белый дом.

В свою очередь напарница Кеннеди по предвыборной гонке Николь Шанахан на этой неделе высказала идею о том, что Кеннеди может присоединиться к администрации Трампа в качестве секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп в битве с Харрис, особенно на фоне съезда Демократической партии США, пытался отвлечь внимание СМИ на себя, вместо вице-президента. Однако этого не удалось достичь.

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