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В Кении во время давки в школе погибли 14 учеников

Новости » В мире     04.02.2020 - 10:09
В Кении во время давки в школе погибли 14 учеников
Иллюстративное фото (BBC)

Еще около 40 детей получили ранения

По меньшей мере, 14 детей погибли во время давки в начальной школе на западе Кении. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в начальной школе города Какамега, северо-западнее столицы Найроби, в понедельник днем, 3 февраля.

Сообщается, что после окончания занятий около 17:00 по местному времени дети побежали к выходу из школы, вследствие чего произошла давка.

В Министерстве образования Кении местным СМИ подтвердили 14 смертей. Еще около 40 школьников в результате инцидента получили травмы, в том числе тяжелые, и были доставлены в больницу.

Официальная причина давки пока не известна. Однако местные СМИ сообщают, что дети побежали к выходу по узкой лестнице, которая в итоге рухнула. Газета Daily Nation сообщила, что часть детей упала с третьего этажа здания.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на северо-западе Кении в результате оползней, которые были вызваны сильными дождями, погибли по меньшей мере 36 человек, в том числе семь детей.

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