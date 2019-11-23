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В Кении в результате оползня погибли 36 человек

Новости » Происшествия     23.11.2019 - 20:16
В Кении в результате оползня погибли 36 человек
Фото (IHA Photo)

В том числе погибли семь детей

На северо-западе Кении в результате оползней, которые были вызваны сильными дождями, погибли по меньшей мере 36 человек, в том числе семь детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что ливни начались 22 ноября в округе Западный Покот, на границе с Угандой. Дожди вызвали наводнения и оползни, которые разрушили четыре моста и село.

"Мы можем подтвердить, что число погибших, к сожалению, достигло 36. Некоторые люди, которые, по нашему мнению потерялись, нашлись мертвыми", - сказал сенатор Сэмюэль Погисио.

Напомним, по меньшей мере 42 человека погибли в результате оползня в Камеруне. По данным государственных СМИ, в результате оползня, вызванного проливными дождями в западном Камеруне, погибли по меньшей мере 42 человека.

Спасатели на протяжении дня обыскивали обломки разрушенных домов в городе Бафуссам в западном нагорье. В частности, они нашли тела 26 детей. Поиски людей, которые могли остаться под обломками, продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Индии и Пакистане погиб 161 человек во время оползней и наводнений в течение четырех дней. Наибольшее число погибших было зафиксировано в северном штате Утар-Прадеш, где погибло 111 человек.

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