У Кенії під час тисняви у школі загинули 14 учнів

Ілюстративне фото (BBC)

Ще близько 40 дітей отримали поранення

Щонайменше 14 дітей загинуло під час тисняви в початковій школі на заході Кенії. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в початковій школі міста Какамега, на північному заході від столиці Найробі, вдень у понеділок, 3 лютого.

Повідомляється, що після закінчення занять близько 17:00 за місцевим часом діти побігли до виходу зі школи, внаслідок чого сталася тиснява.

У Міністерстві освіти Кенії місцевим ЗМІ підтвердили 14 смертей. Ще близько 40 школярів в результаті інциденту отримали травми, у тому числі важкі, і були доставлені в лікарню.

Офіційна причина тисняви поки не відома. Проте місцеві ЗМІ повідомляють, що діти побігли до виходу по вузьких сходах, які зрештою завалилися. Газета Daily Nation повідомила, що частина дітей впала з третього поверху будівлі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на північному заході Кенії в результаті зсувів, що були викликані сильними дощами, загинули щонайменше 36 осіб, у тому числі семеро дітей.