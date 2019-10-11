В Кении разбился самолет

Фото: место авиакатастрофы (twitter.com/Nairobi_News)

Самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited

Самолет, направлявшийся в Момбасу (Кения), в пятницу утром потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Nairobi News.

Как сообщается, самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited.

Отметим, по данным издания Standardmedia, на борту самолета находилось 50 пассажиров, двое из которых получили ранения во время крушения.

Фото: место крушения (standardmedia.co.ke)

Кенийский Красный Крест подтвердил аварию и сказал, что у самолета возникли технические проблемы после взлета.

Напомним, 4 октября в Украине при посадке исчез с радаров транспортный самолет Ан-12. Один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В результате катастрофы погибли 5 человек.

РБК-Украина сообщало, что по факту было открыто уголовное производство ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.