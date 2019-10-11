ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кении разбился самолет

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 10:09
В Кении разбился самолет
Фото: место авиакатастрофы (twitter.com/Nairobi_News)

Самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited

Самолет, направлявшийся в Момбасу (Кения), в пятницу утром потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Nairobi News.

Как сообщается, самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited.

Отметим, по данным издания Standardmedia, на борту самолета находилось 50 пассажиров, двое из которых получили ранения во время крушения.

Фото: место крушения (standardmedia.co.ke)

Кенийский Красный Крест подтвердил аварию и сказал, что у самолета возникли технические проблемы после взлета.

Напомним, 4 октября в Украине при посадке исчез с радаров транспортный самолет Ан-12. Один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В результате катастрофы погибли 5 человек.

РБК-Украина сообщало, что по факту было открыто уголовное производство ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

В Китае обрушился мост, есть жертвы В США презентовали электрический вертикальный самолет
Новости Украины КениякрушениеСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь