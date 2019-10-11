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У Кенії розбився літак

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 10:09
У Кенії розбився літак
Фото: місце авіакатастрофи (twitter.com/Nairobi_News)

Літак належав приватній кенійській авіакомпанії Silverstone Air Services Limited

Літак, що прямував до Момбасу (Кенія), в п'ятницю вранці зазнав аварії під час вильоту з аеропорту Вілсона в Найробі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Nairobi News.

Як повідомляється, літак належав приватній кенійської авіакомпанії Silverstone Air Services Limited.

Відзначимо, за даними видання Standardmedia на борту літака перебувало 50 пасажирів, двоє з яких отримали поранення під час аварії.

Фото: місце аварії (standardmedia.co.ke)

Кенійський Червоний Хрест підтвердив аварію і сказав, що у літака виникли технічні проблеми після зльоту.

Нагадаємо, 4 жовтня в Україні при заході на посадку зник з радарів транспортний літак Ан-12. Один з членів екіпажу вийшов на зв'язок і повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. В результаті катастрофи загинули 5 людей.

РБК-Україна повідомляло, що за фактом було відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 10 років.

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