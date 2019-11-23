У Кенії в результаті зсуву загинули 36 людей

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У тому числі загинули семеро дітей

На північно-заході Кенії в результаті зсувів, які були викликані сильними дощами, загинули щонайменше 36 осіб, у тому числі семеро дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що зливи почалися 22 листопада в окрузі Західний Покот, на кордоні з Угандою. Дощі викликали повені і зсуви, які зруйнували чотири мости і село.

"Ми можемо підтвердити, що число загиблих, на жаль, досягла 36. Деякі люди, які, на нашу думку загубилися, знайшлися мертвими", - сказав сенатор Семюель Погисио.

Нагадаємо, щонайменше 42 людини загинули в результаті зсуву в Камеруні. За даними державних ЗМІ, в результаті зсуву, викликаного проливними дощами в західному Камеруні, загинули щонайменше 42 людини.

Рятувальники протягом дня обшукували уламки зруйнованих будинків у місті Бафуссам в західному нагір'я. Зокрема, вони знайшли тіла 26 дітей. Пошуки людей, які могли залишитися під уламками, тривають.