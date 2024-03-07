Кемерон закликав Ізраїль утриматися від наступу на Рафах і збільшити допомогу для Гази

Кемерон зазначив, що забезпечення допомоги Газі стане важливою складовою, коли Велика Британія оцінюватиме дотримання Ізраїлем міжнародного права. Бенні Ганц, як політичний суперник прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, викликав хвилю обурення, поїхавши до Вашингтона та Лондона на переговори.

Після зустрічі Кемерон зазначив, що "палестинці стикаються з руйнівною гуманітарною кризою". У ході розмови з Ганцом вони обговорили заходи, спрямовані на забезпечення гуманітарної паузи задля безпечного повернення полонених та надання Газі засобів порятунку.

Кемерон закликав негайно розширити можливості розподілу гуманітарної допомоги в Газі та збільшити доступ для поставок як по суходолу, так і морськими шляхами.

Про можливий наступ Ізраїлю на Рафах

Наразі Велика Британія "глибоко стурбована" перспективою військового наступу на Рафах, що на півдні Гази, неподалік від кордону з Єгиптом, яке надає прихист для понад мільйона біженців.

Крім того, є побоювання, що Рафах може стати полем бою, на якому ХАМАС чинитиме останню боротьбу, оскільки Ізраїль намагається вивести решту заручників, припускаючи, що умови припинення вогню не буде узгоджено.

Однак Ганца вважають найбільш надійним партнером у співпраці на середньостроковій перспективі з оновленим палестинським керівництвом та проведення дискусій щодо майбутнього управління Газою.

Нетаньяху навпаки заявив, що Ізраїль підтримуватиме безпеку в Газі протягом наступних десяти років та руйнує свої відносини з Байденом, розраховуючи на повернення Трампа.

Для Байдена було певною формою приниження те, що, незважаючи на його підтримку Ізраїлю, яка коштувала високої політичної ціни, він був змушений допомагати тим, хто відчайдушно потребував їжі та води, йдеться у повідомленні.