США закликають ООН підтримати "негайний" режим тиші в Газі для звільнення заручників, - ЗМІ

Сполучені Штати Америки (США) переглянули формулювання в проекті резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) з метою підтримки "негайного" припинення вогню в Секторі Газа, де Армія оборони Ізраїля проводить військову операцію проти бойовиків ХАМАС, для звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з текстом документа, який отримало агентство, йдеться про "негайне припинення вогню приблизно на шість тижнів у Газі разом зі звільненням усіх заручників.

Зазначається, що третя редакція тексту, вперше запропонована Вашингтоном 2 тижні тому, тепер відображає різкі зауваження віце-президента США Камали Гарріс. Початковий проект Штатів демонстрував підтримку "тимчасового припинення вогню" у війні Ізраїлю з ХАМАС.

США хочуть, щоб будь-яка підтримка Радбезом ООН припинення вогню в палестинському анклаві була пов'язана зі звільненням заручників, утримуваних ХАМАСом у Секторі Газа, захоплених бойовиками під час масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня минулого року.

Проекти резолюції ООН

Перед тим Вашингтон накладав вето на 3 проекти резолюцій Радбезу ООН - дві з яких вимагали негайного припинення вогню - протягом п'ятимісячної війни. Нещодавно США обґрунтували своє вето тим, що такі дії Ради можуть поставити під загрозу зусилля Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на призупинення війни та звільнення заручників.

Як заявляв раніше у вівторок президент США Джо Байден, тепер від ХАМАСу залежить, чи прийняти угоду про припинення вогню, оскільки делегації провели третій день переговорів без жодних ознак прориву.

Також у публікації зауважується, що Вашингтон посилює тиск на Ізраїль, щоб підштовхнути його зробити більше для дозволу гуманітарної допомоги для Сектора Гази.

Додамо, раніше Штати заявили, що планують дати час для переговорів щодо свого проекту і не поспішатимуть з голосуванням. Для ухвалення резолюції потрібно щонайменше дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку США, Франції, Великої Британії, Росії чи Китаю.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, бойовики терористичного угруповання ХАМАС атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.

Своєю чергою Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, наприкінці жовтня і яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Раніше ми писали, що, за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, штати сподіваються на припинення вогню.

Додамо, днями директор ЦРУ Вільям Бернс висловив думку, що Ізраїль та ХАМАС близькі до припинення вогню.