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Кэмерон анонсировал встречу со спикером Джонсоном: призовет принять помощь Украине

Пятница 05 апреля 2024 20:13
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Кэмерон анонсировал встречу со спикером Джонсоном: призовет принять помощь Украине Фото: Дэвид Кэмерон, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон посетит США и встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Он хочет обсудить помощь Украине.

Как сообщает РБК-Украина, слова Кэмерона приводит Sky News.

Он напомнил, что Британия и Европейский союз выделили деньги для Украины в этом году. Это должны сделать и США.

"Спикер Джонсон может сделать это в Конгрессе. Я собираюсь встретиться с ним на следующей неделе и сказать, что нам нужны эти деньги, Украине нужны эти деньги", - отметил Кэмерон.

Помощь Украине от США

Напомним, в феврале Сенат одобрил законопроект, в котором предусмотрена помощь Украине на около 60 млрд долларов. После этого документ “застрял” в Палате представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на рассмотрение. Он хочет, чтобы в законопроекте также содержались более жесткие меры для охраны американской границы от мигрантов.

Таким образом, США уже несколько месяцев практически не передают вооружение Украине. Это, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, влияет на ситуацию на линии фронта.

Отметим, чтобы США возобновили помощь Украине необходимо, чтобы соответствующий законопроект поддержали обе палаты Конгресса, после чего документ должен подписать президент США Джо Байден.

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