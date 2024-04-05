Кэмерон анонсировал встречу со спикером Джонсоном: призовет принять помощь Украине

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон посетит США и встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Он хочет обсудить помощь Украине.

"Спикер Джонсон может сделать это в Конгрессе. Я собираюсь встретиться с ним на следующей неделе и сказать, что нам нужны эти деньги, Украине нужны эти деньги", - отметил Кэмерон.

Он напомнил, что Британия и Европейский союз выделили деньги для Украины в этом году. Это должны сделать и США.

Помощь Украине от США

Напомним, в феврале Сенат одобрил законопроект, в котором предусмотрена помощь Украине на около 60 млрд долларов. После этого документ “застрял” в Палате представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на рассмотрение. Он хочет, чтобы в законопроекте также содержались более жесткие меры для охраны американской границы от мигрантов.

Таким образом, США уже несколько месяцев практически не передают вооружение Украине. Это, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, влияет на ситуацию на линии фронта.

Отметим, чтобы США возобновили помощь Украине необходимо, чтобы соответствующий законопроект поддержали обе палаты Конгресса, после чего документ должен подписать президент США Джо Байден.

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