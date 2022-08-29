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С кем "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов: полное расписание матчей украинского гранда

Фото: "Горняки" празднуют первый забитый мяч нового сезона (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Осенью донецкий "Шахтер" начнет выступления на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. Календарь поединков многократного чемпиона Украины уже утвердили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

"Горняки" начнут путь в еврокубках 6 сентября. Соперником дончан в стартовом туре станет немецкий РБ "Лейпциг". Матч состоится на саксонском стадионе "Ред Булл Арена".

Завершится групповой этап для "Шахтера" домашним матчем против тех же "красных быков" из Лейпцига. Также соперниками украинского гранда в квартете F станут шотландский "Селтик" и мадридский "Реал".

Список матчей "горняков" в Лиге чемпионов 2022/23:

  • РБ "Лейпциг" – "Шахтер", 6 сентября, 22:00
  • "Шахтер" – "Селтик", 14 сентября, 19:45
  • "Реал" – "Шахтер", 5 октября, 22:00
  • "Шахтер" – "Реал", 11 октября, 22:00
  • "Селтик" – "Шахтер", 25 октября, 22:00
  • "Шахтер" – РБ "Лейпциг", 2 ноября, 19:45

"Шахтер" из-за развязанной РФ против Украины войны домашние матчи Лиги чемпионов будет играть в Варшаве. В межсезонье "горняки" выбрал тамошний Стадион Войска Польского своей ареной на еврокубки и арендовал тренировочную базу "Легии".

Ранее киевское "Динамо" получило соперников на групповом этапе Лиги Европы. Столичный гранд попал в группу B. Там соперниками украинского гранда станут французский "Ренн", стамбульский "Фенербахче" и АЕК Ларнака.

К слову, донецкий "Шахтер" дожал "Кривбасс" в Киеве в поединке 2-го тура Премьер-лиги.

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