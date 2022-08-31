С кем "Днепр-1" будет играть в Лиге конференций: полное расписание матчей украинской команды

Осенью СК "Днепр-1" продолжит выступления в еврокубках на групповом этапе Лиги конференций 2022/23. Календарь поединков третьей команды Украины уже утвердили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
"Спортклубовцы" начнут борьбу за третий по престижности евротрофей 8 сентября. Соперником днепрян в стартовом туре станет нидерландский АЗ "Алкмаар". Матч состоится в словацком Кошице.
Завершится групповой этап для "Днепра-1" выездным матчем против того же представителя Эредивизи 3 ноября. Также соперниками представителя Украины в квартете E Лиги конференций станут кипрский "Аполлон" и "Вадуц" из Лихтенштейна.
Список матчей "спортклубовцев" в Лиге конференций 2022/23:
Домашние матчи еврокубков в нынешнем сезоне днепряне играют в Словакии. Временным домом "Днепра-1" стал стадион Kosicka futbalova arena в Кошице. Она может принять около 6 тысяч болельщиков.
Ранее "Динамо" получило полный календарь матчей в Лиге Европы. Соперником киевлян в стартовом туре станет турецкий "Фенербахче". Поединок состоится 8 сентября в Стамбуле.
К слову, Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА на новый сезон.
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