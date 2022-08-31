С кем "Днепр-1" будет играть в Лиге конференций: полное расписание матчей украинской команды

"Спортклубовцы" начнут борьбу за третий по престижности евротрофей 8 сентября. Соперником днепрян в стартовом туре станет нидерландский АЗ "Алкмаар". Матч состоится в словацком Кошице.

Завершится групповой этап для "Днепра-1" выездным матчем против того же представителя Эредивизи 3 ноября. Также соперниками представителя Украины в квартете E Лиги конференций станут кипрский "Аполлон" и "Вадуц" из Лихтенштейна.

Список матчей "спортклубовцев" в Лиге конференций 2022/23:

"Днепр-1" – АЗ, 8 сентября, 22:00

"Аполлон" – "Днепр-1", 15 сентября, 19:45

"Днепр-1" – "Вадуц", 6 октября, 19:45

"Вадуц" – "Днепр-1", 13 октября, 22:00

"Днепр-1" – "Аполлон", 27 октября, 22:00

АЗ – "Днепр-1", 3 ноября, 19:45

Домашние матчи еврокубков в нынешнем сезоне днепряне играют в Словакии. Временным домом "Днепра-1" стал стадион Kosicka futbalova arena в Кошице. Она может принять около 6 тысяч болельщиков.

Ранее "Динамо" получило полный календарь матчей в Лиге Европы. Соперником киевлян в стартовом туре станет турецкий "Фенербахче". Поединок состоится 8 сентября в Стамбуле.