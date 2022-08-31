Із ким "Дніпро-1" гратиме в Лізі конференцій: повний розклад матчів української команди

Восени СК "Дніпро-1" продовжить виступи в єврокубках на груповому етапі Ліги конференцій 2022/23. Календар поєдинків третьої команди України вже затвердили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
"Спортклубівці" розпочнуть боротьбу за третій за престижністю євротрофей 8 вересня. Суперником дніпрян у стартовому турі стане нідерландський АЗ "Алкмаар". Матч відбудеться у словацькому Кошице.
Завершиться груповий етап для "Дніпра-1" виїзним матчем проти того ж представника Ередивізі 3 листопада. Також суперниками представника України в квартеті E Ліги конференцій стануть кіпрський "Аполлон" і "Вадуц" із Ліхтенштейна.
Перелік матчів "спортклубівців" у Лізі конференцій 2022/23:
Домашні матчі єврокубків у нинішньому сезоні дніпряни грають у Словаччині. Тимчасовою домівкою "Дніпра-1" став стадіон Kosicka futbalova arena в Кошице. Вона може прийняти майже 6 тисяч уболівальників.
Раніше "Динамо" отримало повний календар матчів у Лізі Європи. Суперником киян у стартовому турі стане турецький "Фенербахче". Поєдинок відбудеться 8 вересня у Стамбулі.
До слова, Україна втратила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА на новий сезон.
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