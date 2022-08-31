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Із ким "Дніпро-1" гратиме в Лізі конференцій: повний розклад матчів української команди

Фото: Дніпряни на тренуванні (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Восени СК "Дніпро-1" продовжить виступи в єврокубках на груповому етапі Ліги конференцій 2022/23. Календар поєдинків третьої команди України вже затвердили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Спортклубівці" розпочнуть боротьбу за третій за престижністю євротрофей 8 вересня. Суперником дніпрян у стартовому турі стане нідерландський АЗ "Алкмаар". Матч відбудеться у словацькому Кошице.

Завершиться груповий етап для "Дніпра-1" виїзним матчем проти того ж представника Ередивізі 3 листопада. Також суперниками представника України в квартеті E Ліги конференцій стануть кіпрський "Аполлон" і "Вадуц" із Ліхтенштейна.

Перелік матчів "спортклубівців" у Лізі конференцій 2022/23:

  • "Дніпро-1" – АЗ, 8 вересня, 22:00
  • "Аполлон" – "Дніпро-1", 15 вересня, 19:45
  • "Дніпро-1" – "Вадуц", 6 жовтня, 19:45
  • "Вадуц" – "Дніпро-1", 13 жовтня, 22:00
  • "Дніпро-1" – "Аполлон", 27 жовтня, 22:00
  • АЗ – "Дніпро-1", 3 листопада, 19:45

Домашні матчі єврокубків у нинішньому сезоні дніпряни грають у Словаччині. Тимчасовою домівкою "Дніпра-1" став стадіон Kosicka futbalova arena в Кошице. Вона може прийняти майже 6 тисяч уболівальників.

Раніше "Динамо" отримало повний календар матчів у Лізі Європи. Суперником киян у стартовому турі стане турецький "Фенербахче". Поєдинок відбудеться 8 вересня у Стамбулі.

До слова, Україна втратила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА на новий сезон.

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