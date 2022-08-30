С кем "Динамо" будет играть в Лиге Европы: полное расписание матчей украинского гранда

Осенью киевское "Динамо" начнет выступления на групповом этапе Лиги Европы 2022/23. Календарь поединков 16-кратного чемпиона Украины уже утвердили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Столичный гранд приступит к борьбе за трофей Лиги Европы 8 сентября. Соперником киевлян в стартовом туре станет турецкий "Фенербахче". Матч состоится в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".
Завершится групповой этап для "Динамо" домашним матчем против тех же "желтых канареек" 3 ноября. Пути команд уже пересекались в квалификации Лиги чемпионов, где сильнее оказались "бело-синие" (0:0, 2:1). Также соперниками украинского гранда в квартете B станут французский "Ренн" и АЕК из Ларнаки.
Список матчей "бело-синих" в Лиге Европы 2022/23:
Домашние матчи Лиги Европы "Динамо" решило играть в польском Кракове. Временным домом команды Мирчи Луческу станет 15-тысячный стадион "Краковия". Поединки квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" провели в Лодзи.
Ранее донецкий "Шахтер" получил календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов. В стартовом туре "горняки" на выезде встретятся с немецким РБ "Лейпциг". Поединок состоится 6 сентября.
К слову, Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА на новый сезон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.