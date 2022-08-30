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Із ким "Динамо" гратиме в Лізі Європи: повний розклад матчів українського гранда

Фото: Олександр Караваєв в обіймах партнерів (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Восени київське "Динамо" розпочне виступи на груповому етапі Ліги Європи 2022/23. Календар поєдинків 16-разового чемпіона України вже затвердили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Столичний гранд розпочне боротьбу за трофей Ліги Європи 8 вересня. Суперником киян у стартовому турі стане турецький "Фенербахче". Матч відбудеться в Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу".

Завершиться груповий етап для "Динамо" домашнім матчем проти тих же "жовтих канарок" 3 листопада. Шляхи команд уже перетиналися в кваліфікації Ліги чемпіонів, де сильнішими виявилися "біло-сині" (0:0, 2:1). Також суперниками українського гранда в квартеті B стануть французький "Ренн" і АЕК із Ларнаки.

Перелік матчів "біло-синіх" у Лізі Європи 2022/23:

  • "Фенербахче" – "Динамо", 6 вересня, 19:45
  • "Динамо" – АЕК Ларнака, 15 вересня, 22:00
  • "Ренн" – "Динамо", 6 жовтня, 22:00
  • "Динамо" – "Ренн", 13 жовтня, 19:45
  • АЕК Ларнака – "Динамо", 27 жовтня, 19:45
  • "Динамо" – "Фенербахче", 3 листопада, 22:00

Домашні матчі Ліги Європи "Динамо" вирішило грати в польському Кракові. Тимчасовою домівкою команди Мірчі Луческу стане 15-тисячний стадіон "Краковія". Поєдинки кваліфікації Ліги чемпіонів "біло-сині" провели в Лодзі.

Раніше донецький "Шахтар" отримав календар матчів групового етапу Ліги чемпіонів. У стартовому турі "гірники" на виїзді зустрінуться з німецьким РБ "Лейпциг". Поєдинок відбудеться 6 вересня.

До слова, Україна втратила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА на новий сезон.

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