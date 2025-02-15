Келлог зробив заяву про ризик "слабкої угоди" для України та припинення вогню

Спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог наголосив на важливості першочергового припинення вогню при можливих мирних переговорах та домовленостях між Києвом та Москвою. Та висловився про ризик "слабкої угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Келлога на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки-2025.

За його словами, президент США Дональд Трамп "не віддасть важливих інтересів". Так Келлог відповів на питання про те, чи є ризик можливої швидкої "слабкої угоди" щодо завершення російсько-української війни.

"Треба подивитися на важливі етапи. Перший - це зупинення війни, потім етапи 2, 3 і так далі - треба рухатися поступово. Але як я говорив раніше, ми у світі на рівні насильства Другої світової війни. Хоч моя оцінка і складна, ми будемо продовжувати фінансувати Україну", - сказав представник Трампа.

Також Келлог висловився про можливий початок режиму припинення вогню між РФ та Україною та подальше визначення "стабільних умов безпеки".

"Зупинка вогню, що треба зробити? Треба визначити термін, коли ми визначаємо, що таке стабільні умови безпеки. Треба спочатку досягти зупинки вогню, і не важливо, що далі буде", - розповів спецпредставник президента США.

Він додав, що рішення про припинення вогню мають ухвалити українська та російська сторони.

"Хоч я можливо жорстко про це кажу, треба зрозуміти, що коли думаєш про війну, це про розширення війни", - висловився Келлог.

Крім того, представник Трампа закликав дивитися російсько-українську війну на геостратегічному рівні.

"Будуються альянси з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, цього не було чотири роки тому. Ситуація міняється, ми дивимося на це стратегічно, не тактично, як це виглядає не тільки для Європи, а глобально. Якщо ви не думаєте, що це глобальна війна - ви помиляєтеся. Хто купляє у Росії газ і нафту? Індія збільшила закупівлі, всі задіяні в цій грі. Коли Трамп казав треба закрити "Північний потік", Євросоюз посміхався. Треба дивитися на геостратегічному рівні, раніше на війну в Україні так не дивилися, але це важливо", - сказав Келлог.