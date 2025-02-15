Келлог сделал заявление о риске "слабой сделки" для Украины и прекращения огня

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог отметил важность первоочередного прекращения огня при возможных мирных переговорах и договоренностях между Киевом и Москвой. И высказался о риске "слабой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Келлога на Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности-2025.

По его словам, президент США Дональд Трамп "не отдаст важных интересов". Так Келлог ответил на вопрос о том, есть ли риск возможной скорой "слабой сделки" по завершению российско-украинской войны.

"Надо посмотреть на важные этапы. Первый - это остановка войны, затем этапы 2, 3 и так далее - надо двигаться постепенно. Но как я говорил ранее, мы в мире на уровне насилия Второй мировой войны. Хотя моя оценка и сложная, мы будем продолжать финансировать Украину", - сказал представитель Трампа.

Также Келлог высказался о возможном начале режима прекращения огня между РФ и Украиной и дальнейшем определении "стабильных условий безопасности".

"Остановка огня, что надо сделать? Надо определить срок, когда мы определяем, что такое стабильные условия безопасности. Надо сначала достичь остановки огня, и не важно, что дальше будет", - рассказал спецпредставитель президента США.

Он добавил, что решение о прекращении огня должны принять украинская и российская стороны.

"Хотя я возможно жестко об этом говорю, надо понять, что когда думаешь о войне, это о расширении войны", - высказался Келлог.

Кроме того, представитель Трампа призвал смотреть российско-украинскую войну на геостратегическом уровне.

"Строятся альянсы с Китаем, Северной Кореей, Ираном, этого не было четыре года назад. Ситуация меняется, мы смотрим на это стратегически, не тактически, как это выглядит не только для Европы, а глобально. Если вы не думаете, что это глобальная война - вы ошибаетесь. Кто покупает у России газ и нефть? Индия увеличила закупки, все задействованы в этой игре. Когда Трамп говорил надо закрыть "Северный поток", Евросоюз улыбался. Надо смотреть на геостратегическом уровне, раньше на войну в Украине так не смотрели, но это важно", - сказал Келлог.