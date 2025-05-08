Келлог заявив, що Україна згодна на заморозку війни: що кажуть в ОП

Як відзначив Подоляк, спецпредставник голови Білого дому Кіт Келлог особисто визнає, що Російська Федерація не бажає зупиняти війну, що, своєю чергою, є надзвичайно важливою складовою. У зв’язку з цим постає запитання: хто ж саме саботує мирний та переговорний процес, а також що робити далі?

Він додав, що якщо Захід в цьому випадку відвернеться від питання врегулювання повномасштабної війни, це означатиме добровільне обнулення глобальної репутації, у зв'язку з чим доведеться приймати якісь рішення.

"Тоді Китай, наприклад, буде себе поводитися з політичної точки зору набагато більш, скажімо, активніше... Треба примушувати Росію, не просити про мир, а саме примушувати. І тоді це інші технології. І знову ж таки, враховуючи психотип пана Трампа (Дональд Трамп, голова Білого дому, - ред.), я вважаю, що це вже не за горами", - відзначив Подоляк.