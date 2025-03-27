Келлог заявив, що РФ не піде з окупованих територій України

Він зазначив, що РФ фактично контролює Луганську область, але Донецьку, Запорізьку та Херсонську - лише частково. Це своєю чергою викликає питання.

"Виникає питання: який вигляд матиме ситуація надалі? Якими є реальні територіальні досягнення?", - задався питанням Келлог.

Спецпосланець підкреслив, що за будь-якого сценарію завершення війни важливо розрізняти фактичний і юридичний контроль. Росія утримує окуповані території і не збирається їх залишати, проте з точки зору права ці землі залишаються українськими.

"І тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна говорити, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести", - сказав представник команди Трампа.

Келлог пояснив, що на його думку, для пошуку політичного рішення необхідно зрозуміти позиції обох сторін. Після цього знайти компроміс, який хоча б частково задовольнить і Україну, і РФ. Водночас він додав, що жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче.

"Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звичайно, жодна з них не отримає всього, чого хоче", - резюмував він.