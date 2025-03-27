Келлог заявил, что РФ не уйдет с оккупированных территорий Украины

Он отметил, что РФ фактически контролирует Луганскую область, но Донецкую, Запорожскую и Херсонскую - лишь частично. Это в свою очередь вызывают вопрос.

"Возникает вопрос: как будет выглядеть ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения?", - задался вопросом Келлог.

Спецпосланник подчеркнул, что при любом сценарии завершения войны важно различать фактический и юридический контроль. Россия удерживает оккупированные территории и не собирается их покидать, однако с точки зрения права эти земли остаются украинскими.

"И здесь нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести", - сказал представитель команды Трампа.

Келлог пояснил, что по его мнению, для поиска политического решения необходимо понять позиции обеих сторон. После этого найти компромисс, который хотя бы частично удовлетворит и Украину, и РФ. В то же время он добавил, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет.

"Я думаю, что нам нужно получить то, что можно назвать техническим заданием. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем стоит свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет", - резюмировал он.