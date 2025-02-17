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Келлог завтра зустрінеться з Дудою, щоб поговорити про Україну

Понеділок 17 лютого 2025 12:05
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Келлог завтра зустрінеться з Дудою, щоб поговорити про Україну Фото: Войцех Коларський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Спецпосланець президента США з питань України і Росії Кіт Келлог зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Зустріч відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Варшаві.

Про це розповів керівник Управління міжнародної політики канцелярії польського президента Войцех Коларський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За його словами, зустріч Дуда та Келлог зустрінуться у Президентському палаці. Коларський уточнив, що на зустрічі Дуда повторить Келлогу те, що він говорить вже давно.

"Росія не може виграти цю війну. Вона не може досягти успіху. Росіян не можна переконати, що варто було безпідставно нападати на незалежну державу", - підкреслив Коларський.

Він також уточнив, що саме американська сторона "була зацікавлена у цій розмові". Адже Келлог нібито хоче знати позицію Дуди щодо мирних переговорів.

США не бачать Європу за столом переговорів

Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Однак інтереси Європи на майбутніх переговорах будуть, нібито, враховані. За його словами, США будуть виступати посередниками.

Ці його словами викликали критику країн ЄС. Зокрема, глави МЗС країн Європейського Союзу провели екстрену зустріч у Мюнхені і анонсували нові ініціативи щодо України.

А президент Франції Еммануель Макрон скликав саміт на 17 лютого в Парижі, де мають обговорити позицію Європи.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має сама вирішувати, хто буде за столом переговорів.

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