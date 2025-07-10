Келлог запропонував надати Україні допомогу за новим "планом Маршалла"

Під час дискусії напередодні міжнародної конференції з відновлення України URC-2025 у Римі він нагадав, що після завершення Другої світової війни США запровадили План Маршалла для Європи.

"І я думаю, ми маємо зробити те саме для України", - сказав Келлог та зазначив, що це буде складне завдання.

Келлог ситуація зараз дуже складна, тож потрібно досягти припинення вогню. Келлог високо оцінив дії президента України Володимира Зеленського та його команди «за те, як розумно вони поводилися».

На ого думку, припинення вогню дійсно може привести до завершення цієї війни. "Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах", - сказав він, додавши, що гинуть також цивільні, руйнуються міста.

Для порівняння генерал у відставці згадав, що армія Сполучених Штатів вийшла з В'єтнаму, втративши там 68 тисяч солдатів. Як підкреслив Келлог, тоді США сказали: "Стоп! Просто зупиниться!".

І тепер українці погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода, констатував він.