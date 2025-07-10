Келлог запропонував надати Україні допомогу за новим "планом Маршалла"

Міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові після війни, запровадивши для неї новий "План Маршалла". Але це складене завдання.
Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Під час дискусії напередодні міжнародної конференції з відновлення України URC-2025 у Римі він нагадав, що після завершення Другої світової війни США запровадили План Маршалла для Європи.
"І я думаю, ми маємо зробити те саме для України", - сказав Келлог та зазначив, що це буде складне завдання.
Келлог ситуація зараз дуже складна, тож потрібно досягти припинення вогню. Келлог високо оцінив дії президента України Володимира Зеленського та його команди «за те, як розумно вони поводилися».
На ого думку, припинення вогню дійсно може привести до завершення цієї війни. "Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах", - сказав він, додавши, що гинуть також цивільні, руйнуються міста.
Для порівняння генерал у відставці згадав, що армія Сполучених Штатів вийшла з В'єтнаму, втративши там 68 тисяч солдатів. Як підкреслив Келлог, тоді США сказали: "Стоп! Просто зупиниться!".
І тепер українці погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода, констатував він.
План Маршалла - це програма економічної допомоги країнам Західної Європи після Другої світової війни, ініційована США у 1947 році. Її офіційна назва - Європейська програма відновлення (European Recovery Program, ERP).
Ініціатор: державний секретар США Джордж Маршалл (від його імені план отримав назву). Оголошено 5 червня 1947 року у промові Маршалла в Гарвардському університеті.
Термін дії: 1948–1952 роки. Обсяг допомоги: близько 13 млрд доларів США (еквівалент понад 150 млрд за сучасними цінами). Форма допомоги: фінансова підтримка, поставки товарів, техніки, сировини, продовольства.
За оцінкою НБУ, ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України ("плану Маршалла") поки що становить менше 15%. НБУ навіть не закладав цей сценарій у базовий макропрогноз.
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