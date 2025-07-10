Келлог предложил предоставить Украине помощь по новому "плану Маршалла"

Во время дискуссии накануне международной конференции по восстановлению Украины URC-2025 в Риме он напомнил, что после завершения Второй мировой войны США ввели План Маршалла для Европы.

"И я думаю, мы должны сделать то же самое для Украины", - сказал Келлог и отметил, что это будет сложная задача.

Келлог заявил, что ситуация сейчас очень сложная, поэтому нужно достичь прекращения огня. Келлог высоко оценил действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды "за то, как разумно они вели себя".

По его мнению, прекращение огня действительно может привести к завершению этой войны. "Мне как бывшему солдату трудно понять уровень насилия, который сейчас вы наблюдаете в Украине... Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах", - сказал он, добавив, что гибнут также гражданские, разрушаются города.

Для сравнения генерал в отставке вспомнил, что армия Соединенных Штатов вышла из Вьетнама, потеряв там 68 тысяч солдат. Как подчеркнул Келлог, тогда США сказали: "Стоп! Просто остановится!".

И теперь украинцы согласились на прекращение огня, но это было одностороннее согласие, констатировал он.