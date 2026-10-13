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Келлог призвал разрешить Украине свободно наносить удары по России

05:00 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Келлог призвал разрешить Украине свободно наносить удары по России Фото: Кит Келлог (Getty Images)
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Бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украине должна быть предоставлена полная свобода действий для ударов по целям на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Bloomberg Television.

Ссылаясь на свой опыт войны во Вьетнаме, Келлог сказал, что в конфликте нельзя допускать создания "убежищ" для противника. Он подчеркнул, что Москва и раньше наносила удары по энергетике Украины, поэтому Киев должен наносить удары по целом в России по мере необходимости.

"Пусть украинцы делают то, что у них хорошо получается", - сказал Келлог, добавив, что Россия не выигрывает войну, а лишь затягивает ее.

Также он назвал заявления президента США Дональда Трампа, включая его предложение, чтоб Владимир Зеленский подумал об уходе с поста президента - "шумом".

Бывший посланник Трампа говорит, что не ожидает, что последний конфликт лидеров перерастер во что-то подобное, как скандал в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Кроме того, Кит Келлог прокомментировал дизельную сделку между США и Россией, заявив, что соглашение невыгодно для диктатора РФ Владимира Путина и не окажет ощутимого влияния на рынок.

"Он (Путин - ред.) пытается извлечь выгоду из предстоящих выборов в США, он пытается извлечь выгоду из действий президента Трампа прямо сейчас. И большинство людей это понимают", - сказал он.

Бывший представитель Трампа говорит, что Путин реагирует с позиции слабости, п не силы. Тут Келлог также остался на оценки, согласно которым РФ потеряла от 1,2 до 1,5 млн людей, что намного превышает потери, которые понес СССР за десятилетнюю войну в Афганистане.

"Риторика, в общем то, сама собой уладится. Посмотрите, что происходит на местах", - резюмировал бывший посланник.

Что еще известно

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп объявил о дизельной сделке с Россией, а также заявил о якобы "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ. Причем перед этим он неоднократно придавал Киев прекратить атаки по российским НПЗ.

На этом фоне Кит Келлог пару дней назад уже говорил, что Украина должна и дальше атаковать российские НПЗ. Он считает, что дизельная сделка может быть попыткой кремля снять с себя давление.

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