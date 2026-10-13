Келлог призвал разрешить Украине свободно наносить удары по России

Бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украине должна быть предоставлена полная свобода действий для ударов по целям на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Bloomberg Television .

Ссылаясь на свой опыт войны во Вьетнаме, Келлог сказал, что в конфликте нельзя допускать создания "убежищ" для противника. Он подчеркнул, что Москва и раньше наносила удары по энергетике Украины, поэтому Киев должен наносить удары по целом в России по мере необходимости.

"Пусть украинцы делают то, что у них хорошо получается", - сказал Келлог, добавив, что Россия не выигрывает войну, а лишь затягивает ее.

Также он назвал заявления президента США Дональда Трампа, включая его предложение, чтоб Владимир Зеленский подумал об уходе с поста президента - "шумом".

Бывший посланник Трампа говорит, что не ожидает, что последний конфликт лидеров перерастер во что-то подобное, как скандал в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Кроме того, Кит Келлог прокомментировал дизельную сделку между США и Россией, заявив, что соглашение невыгодно для диктатора РФ Владимира Путина и не окажет ощутимого влияния на рынок.

"Он (Путин - ред.) пытается извлечь выгоду из предстоящих выборов в США, он пытается извлечь выгоду из действий президента Трампа прямо сейчас. И большинство людей это понимают", - сказал он.

Бывший представитель Трампа говорит, что Путин реагирует с позиции слабости, п не силы. Тут Келлог также остался на оценки, согласно которым РФ потеряла от 1,2 до 1,5 млн людей, что намного превышает потери, которые понес СССР за десятилетнюю войну в Афганистане.

"Риторика, в общем то, сама собой уладится. Посмотрите, что происходит на местах", - резюмировал бывший посланник.