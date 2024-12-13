Келлог про Україну і РФ: я вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox.

У Келлога запитали, чи змогли б США запросити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна до Вашингтона. А також провести там перемовини між ними.

На що Келлог відповів, що не здивується, якщо Дональд Трамп зробить щось подібне.

"Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок. Але коли мова йде про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, - це президент Дональд Трамп, і він це зробить", - заявив Келлог.

За його словами, ідея зробити таку зустріч "дійсно дуже хороша".

"Тому я б сказав так, що я не виводив би нічого за межі можливого, що він це зробить, і це мене не здивує", - підкреслив Келлог.

Трамп обрав Келлога на посаду спецпредставника по Україні

Наприкінці листопада обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він номінував генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спецпредставника по Україні та Росії. Згодом Келлог заявив, що він розраховує невпинно працювати, щоб забезпечити мир через силу.

Водночас, в МЗС України позитивно оцінили рішення Трампа номінувати Келлога на посаду спецпредставника щодо України.