ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Келлог про Україну і РФ: я вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців

П'ятниця 13 грудня 2024 19:10
UA EN RU
Келлог про Україну і РФ: я вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців Фото: спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келог (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox.

У Келлога запитали, чи змогли б США запросити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна до Вашингтона. А також провести там перемовини між ними.

На що Келлог відповів, що не здивується, якщо Дональд Трамп зробить щось подібне.

"Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок. Але коли мова йде про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, - це президент Дональд Трамп, і він це зробить", - заявив Келлог.

За його словами, ідея зробити таку зустріч "дійсно дуже хороша".

"Тому я б сказав так, що я не виводив би нічого за межі можливого, що він це зробить, і це мене не здивує", - підкреслив Келлог.

Трамп обрав Келлога на посаду спецпредставника по Україні

Наприкінці листопада обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він номінував генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спецпредставника по Україні та Росії. Згодом Келлог заявив, що він розраховує невпинно працювати, щоб забезпечити мир через силу.

Водночас, в МЗС України позитивно оцінили рішення Трампа номінувати Келлога на посаду спецпредставника щодо України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Володимир Зеленський
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу