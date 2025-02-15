Келлог розповів про наступні кроки США щодо миру після своєї поїздки до України

Зазначимо, що Келлог також пояснив, яке має відношення Віткофф до питання російсько-української війни. Зокрема, Трамп доручив йому займатися цієї справою і відповідати безпосередньо за напрямок Росії, а Келлог відповідає за український та європейський. Двійний шлях зроблено для того, щоб прискорити процес.

"Якщо ми подивимось на двійний шлях. Важливо розуміти, у нас одночасно є напрямок України та напрямок росії. У нас представник Віткофф задіяний, бо відповідає за російський напрямок. Я відповідаю - за український та європейський. Ми це робимо для швидкості, бо питання - коли це закінчиться", - пояснив він.

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