Келлог рассказал о следующих шагах США по миру после своей поездки в Украину

Отметим, что Келлог также объяснил, какое имеет отношение Виткофф к вопросу российско-украинской войны. В частности, Трамп поручил ему заниматься этим делом и отвечать непосредственно за направление России, а Келлог отвечает за украинское и европейское. Двойной путь сделан для того, чтобы ускорить процесс.

"Если мы посмотрим на двойной путь. Важно понимать, у нас одновременно есть направление Украины и направление России. У нас представитель Виткофф задействован, потому что отвечает за российское направление. Я отвечаю - за украинское и европейское. Мы это делаем для скорости, потому что вопрос - когда это закончится", - пояснил он.

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