Питання бізнесу. Келлог припустив, чому Трамп передумав щодо ліцензій Patriot для України

Чому гальмується угода про ППО

Келлог зазначає, що затримка з наданням Україні ліцензії на виробництво Patriot пов'язана із занепокоєнням компаній-виробників, зокрема Lockheed Martin, щодо передачі їхньої інтелектуальної власності.

Він зауважив, що 8 липня президент США Дональд Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про передачу ліцензії, однак уже через три тижні повідомив, що угоди поки немає.

"Думаю, насправді сталося так: люди або компанії на кшталт Lockheed Martin, великі оборонні гіганти, занервували через передачу Україні, як вони це називають, ліцензії своєї інтелектуальної власності", - розповів Келлог.

Український потенціал та позиція Келлога

Генерал наголосив, що вважає таке суто бізнес-рішення оборонних компаній неправильним, адже Україна здатна реалізувати технологічні рішення ефективніше.

"Чому мені подобається ідея, щоб Україна це робила? Тому що тут можуть працювати швидше і, ймовірно, краще з новими рішеннями. Тож треба дати українцям цей шанс", - підкреслив Келлог.

Він також додав, що планує особисто обговорити це питання з президентом США після завершення свого візиту.

"Коли я повернуся після цього візиту, у мене буде можливість піти до президента і сказати йому, що, на мою думку, він має зробити. Думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро", - підсумував генерал.