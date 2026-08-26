Питання бізнесу. Келлог припустив, чому Трамп передумав щодо ліцензій Patriot для України

Обіцяна угода про передачу Україні ліцензії на виробництво систем ППО Patriot уперлася в бізнес-інтереси американських оборонних гігантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога.
Келлог зазначає, що затримка з наданням Україні ліцензії на виробництво Patriot пов'язана із занепокоєнням компаній-виробників, зокрема Lockheed Martin, щодо передачі їхньої інтелектуальної власності.
Він зауважив, що 8 липня президент США Дональд Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про передачу ліцензії, однак уже через три тижні повідомив, що угоди поки немає.
"Думаю, насправді сталося так: люди або компанії на кшталт Lockheed Martin, великі оборонні гіганти, занервували через передачу Україні, як вони це називають, ліцензії своєї інтелектуальної власності", - розповів Келлог.
Генерал наголосив, що вважає таке суто бізнес-рішення оборонних компаній неправильним, адже Україна здатна реалізувати технологічні рішення ефективніше.
"Чому мені подобається ідея, щоб Україна це робила? Тому що тут можуть працювати швидше і, ймовірно, краще з новими рішеннями. Тож треба дати українцям цей шанс", - підкреслив Келлог.
Він також додав, що планує особисто обговорити це питання з президентом США після завершення свого візиту.
"Коли я повернуся після цього візиту, у мене буде можливість піти до президента і сказати йому, що, на мою думку, він має зробити. Думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро", - підсумував генерал.
Нагадаємо, що Україна продовжує розширювати співпрацю з західними партнерами у сфері протиповітряної оборони та далекобійного озброєння.
Зокрема, українські Сили оборони нещодавно отримали додаткову партію ракет для систем ППО Patriot, а також комплекси Crotale та ракети AIM.
Паралельно Київ працює над локалізацією виробництва високоточного озброєння безпосередньо на території країни.
Згоду надати Україні ліцензію для власного виробництва крилатих ракет Storm Shadow та SCALP вже офіційно погодили Велика Британія та Франція.