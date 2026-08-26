Вопрос бизнеса. Келлог предположил, почему Трамп передумал о лицензиях Patriot для Украины

Почему тормозится соглашение о ПВО

Келлог отмечает, что задержка с предоставлением Украине лицензии на производство Patriot связана с обеспокоенностью компаний-производителей, в частности, Lockheed Martin относительно передачи их интеллектуальной собственности.

Он отметил, что 8 июля президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче лицензии, однако уже через три недели сообщил, что соглашения пока нет.

"Думаю, на самом деле произошло так: люди или компании вроде Lockheed Martin, большие оборонительные гиганты, занервничали из-за передачи Украины, как они это называют, лицензии своей интеллектуальной собственности", - рассказал Келлог.

Украинский потенциал и позиция Келлога

Генерал подчеркнул, что считает такое сугубо бизнес-решение оборонных компаний неправильным, ведь Украина способна реализовать технологические решения более эффективно.

"Почему мне нравится идея, чтобы Украина это делала? Потому что здесь могут работать быстрее и, вероятно, лучше с новыми решениями. Так что надо дать украинцам этот шанс", - подчеркнул Келлог.

Он также добавил, что намерен лично обсудить этот вопрос с президентом США после завершения своего визита.

"Когда я вернусь после этого визита, у меня будет возможность пойти к президенту и сказать ему, что, по моему мнению, он должен сделать. Думаю, он прислушался к некоторым людям, и это обидно", - подытожил генерал.