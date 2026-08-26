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Вопрос бизнеса. Келлог предположил, почему Трамп передумал о лицензиях Patriot для Украины

17:45 26.08.2026 Ср
2 мин
Американские обронные гиганты боятся утечки секретов
aimg Сергей Козачук
Фото: бывший специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог (Getty Images)

Обещанное соглашение о передаче Украине лицензии на производство систем ПВО Patriot уперлось в бизнес-интересы американских оборонных гигантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего специального представителя президента США по Украине Кита Келлога.

Почему тормозится соглашение о ПВО

Келлог отмечает, что задержка с предоставлением Украине лицензии на производство Patriot связана с обеспокоенностью компаний-производителей, в частности, Lockheed Martin относительно передачи их интеллектуальной собственности.

Он отметил, что 8 июля президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче лицензии, однако уже через три недели сообщил, что соглашения пока нет.

"Думаю, на самом деле произошло так: люди или компании вроде Lockheed Martin, большие оборонительные гиганты, занервничали из-за передачи Украины, как они это называют, лицензии своей интеллектуальной собственности", - рассказал Келлог.

Украинский потенциал и позиция Келлога

Генерал подчеркнул, что считает такое сугубо бизнес-решение оборонных компаний неправильным, ведь Украина способна реализовать технологические решения более эффективно.

"Почему мне нравится идея, чтобы Украина это делала? Потому что здесь могут работать быстрее и, вероятно, лучше с новыми решениями. Так что надо дать украинцам этот шанс", - подчеркнул Келлог.

Он также добавил, что намерен лично обсудить этот вопрос с президентом США после завершения своего визита.

"Когда я вернусь после этого визита, у меня будет возможность пойти к президенту и сказать ему, что, по моему мнению, он должен сделать. Думаю, он прислушался к некоторым людям, и это обидно", - подытожил генерал.

Сотрудничество с союзниками

Напомним, что Украина продолжает расширять сотрудничество с западными партнерами в сфере противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения.

В частности, украинские Силы обороны недавно получили дополнительную партию ракет для ПВО Patriot, а также комплексы Crotale и ракеты AIM.

Параллельно Киев работает над локализацией производства высокоточного вооружения прямо на территории страны.

Согласие предоставить Украине лицензию для собственного производства крылатых ракет Storm Shadow и SCALP уже официально согласовали Великобритания и Франция.

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