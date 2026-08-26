Келлог объяснил, почему РФ начала бить по Украине во время его визитов

Россия раньше не наносила удары во время визитов Кита Келлога, однако в этот раз ситуация изменилась, и американец объяснил возможную причину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего специального представителя президента США по Украине Кита Келлога журналистке Рамине Эсхакзай.

Во время разговора журналистка напомнила Келлогу, что в Украине его в свое время в шутку называли "ПВО", поскольку во время его пребывания в том или ином городе Россия не наносила ударов. В то же время последний визит американца проходил уже при другом сценарии.

Келлог предположил, что одной из причин может стать его нынешний статус. После завершения работы в американском правительстве он стал частным лицом.

"Думаю, Путин меня не любит и я его тоже не люблю. И думаю, что я теперь частное лицо, человек, который не работает в правительстве, наверное, тоже на это влияет", - сказал Келлог.

В то же время, он считает, что российский диктатор мог пытаться таким образом передать определенный сигнал. Однако Келлог убежден, что Москва не сможет добиться желаемого результата.

"Он не побеждает, он проигрывает. Он пытается сломать волю людей, но это не сработает", – заявил бывший спецпредставитель США.

Келлог также отметил, что не слишком переживает о том, что именно думает о нем Путин. По его словам, он ценит возможность находиться в Украине и помогать стране, когда имеет такую возможность.

При этом американец прямо сказал, что его отношение к российскому диктатору негативно.

"На очень личном и профессиональном уровне я его не люблю и он не любит меня", – заявил Келлог.