Келлог після переговорів з Єрмаком: час рухатися вперед за планом Трампа

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Переговори були позитивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Келлога в соцмережі X .

"Позитивні переговори в Лондоні з керівником ОП Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед відповідно до директиви президента Трампа про українсько-російську війну: зупинити вбивства, досягти миру і поставити Америку на перше місце", - написав він.

Переговори в Лондоні

Нагадаємо, у Лондоні сьогодні, 23 квітня, відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але вчора, 22 квітня, стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уже розповів про те, як пройшла зустріч із Келлогом.

Єрмак наголосив, що Україна за будь-яких обставин відстоюватиме свою позицію щодо завершення війни.

Також у зустрічі з боку України брали участь глава МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

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