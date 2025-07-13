UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Келлог отримає повну інформацію про потенціал РФ і наші перспективи, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський і Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог буде з візитом в Україні. Йому представлять повну інформацію про російський потенціал і перспективи нашої країни.

Про це заявив президент України Володимир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Глава держави розповів, що провів сьогодні зустріч із військовими та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Зокрема, було обговорено не лише тему фронту, але й подальші дії.

"Українське виробництво, дипстрайки, наші відповіді на російські удари. Вдячний усім, хто реально стійко захищає нашу державу, нашу незалежність, наших людей", - заявив президент.

Крім того, Зеленський поінформував, що говорили також і про візит генерала Келлога. Зокрема, на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку.

За словами президента, спецпредставнику Трампа нададуть повну інформацію про російський потенціал і перспективи України.

"Доручив головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною", - резюмував глава держави.

Келлог буде в Україні весь тиждень

Нагадаємо, днями спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що буде з візитом в Україні в понеділок, 14 липня. Також він уточнив, що його візит триватиме весь тиждень.

"Ми будемо в Києві в понеділок. Так що ми там будемо цілий тиждень", - сказав Келлог.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяКіт КеллогВійна в Україні