Келлог отримає повну інформацію про потенціал РФ і наші перспективи, - Зеленський

Глава держави розповів, що провів сьогодні зустріч із військовими та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Зокрема, було обговорено не лише тему фронту, але й подальші дії.

"Українське виробництво, дипстрайки, наші відповіді на російські удари. Вдячний усім, хто реально стійко захищає нашу державу, нашу незалежність, наших людей", - заявив президент.

Крім того, Зеленський поінформував, що говорили також і про візит генерала Келлога. Зокрема, на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку.

За словами президента, спецпредставнику Трампа нададуть повну інформацію про російський потенціал і перспективи України.

"Доручив головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною", - резюмував глава держави.