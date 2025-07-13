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Келлог получит полную информацию о потенциале РФ и наших перспективах, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский и Кит Келлог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог будет с визитом в Украине. Ему представят полную информацию о российском потенциале и перспективах нашей страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Глава государства рассказал, что провел сегодня встречу с военными и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В частности, обсуждалась не только тема фронта, но и дальнейшие действия.

"Украинское производство, дипстрайки, наши ответы на российские удары. Благодарен всем, кто реально стойко защищает наше государство, нашу независимость, наших людей", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский проинформировал, что говорили также и о визите генерала Келлога. В частности, на неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке.

По словам президента, спецпредставителю Трампа предоставят полную информацию о российском потенциале и перспективах Украины.

"Поручил главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову представить имеющуюся у нас информацию о российском потенциале и о наших перспективах. Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной", - резюмировал глава государства.

Келлог будет в Украине всю неделю

Напомним, на днях спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что будет с визитом в Украине в понедельник, 14 июля. Также он уточнил, что его визит продлиться всю неделю.

"Мы будем в Киеве в понедельник. Так что мы там будем целую неделю", - сказал Келлог.

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