Келлог готується представити Трампу плани припинення війни в Україні, - ЗМІ

За даними видання, Келлог під час нещодавніх зустрічей з союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу

"У Вашингтоні ходять чутки, що адміністрація незабаром представить план, хоча Келлог спростував повідомлення про те, що він зробить це на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня", - пише Semafor.

За словами західного чиновника, на одній із зустрічей Келлог заявив, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн-членів НАТО.

Мирні ініціативи Трампа

Після інавгурації Дональд Трамп закликав Путіна укласти угоду для завершення війни проти України, погрожуючи посиленням санкцій. За даними західних ЗМІ, він нібито доручив спецпредставнику Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів, проте офіційних мирних ініціатив не оприлюднювали.

Нещодавно стало відомо, що Келлог відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, які пройде 14-16 лютого. Там він, ймовірно, говоритиме про війну в Україні, але підкреслив, що не буде оприлюднювати "мирний план".

Що таке Мюнхенська конференція та як її роль - читайте у матеріалі РБК-Україна "Мюнхенська безпекова конференція 2025: коли відбудеться та хто візьме участь".