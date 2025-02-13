Келлог допустив де-факто втрату територій у мирній угоді для України

Келлог вважає правильною заяву міністра оборони США Піта Гегсета про те, що повернення України до кордонів 2014-го року є "нереалістичним".

"Тому я вважаю, що доведеться укласти якусь угоду про можливу втрату території. Але, послухайте, ви не обов'язково повинні це визнавати", - зазначив він.

Келлог нагадав, що США сформулювали "Доктрину Веллеса", коли Радянський Союз підпорядкував собі країни Балтії. У рамках такої доктрини Вашингтон ніколи не визнавав, що СРСР володіє цими державами.

За його словами, на це питання необхідно дивитися в довгостроковій перспективі.

"Що вам потрібно, так це справжній стабільний мир, такий, який дійсно безпечний, щоб забезпечити угоду про безпеку між усіма сторонами, яка буде довгостроковою і дуже, дуже стійкою. І це буде багато в чому залежати від європейців", - зазначив він.